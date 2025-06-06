شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى: أهدى لقب كأس مصر لجماهير الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أهدى ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لقب كأس مصر لجماهير القلعة البيضاء التي ساندت الفريق في مباراة بيراميدز في النهائي.

وقال ناصر منسي عقب نهاية المباراة: "نتوجه جميعا بالشكر لجماهير الزمالك على مساندتها الدائمة لنا، ولم يكن من الممكن أن تغادر هذه الجماهير الوفية الملعب دون الفرحة بلقب الكأس".

وواصل: "كنت في حالة تركيز شديدة بين الشوطين وعلى يقين بأنني سأشارك وأسجل الهدف". وواصل: "المباراة كانت صعبة لأننا نواجه فريقا متوجا بدوري أبطال أفريقيا، ويمتلك الدوافع والزمالك أيضا يمتلك دوافع أكبر".

واختتم المهاجم تصريحاته قائلاً: "الجميع داخل الفريق قدم أقصى ما لديه من مجهود لختام الموسم بشكل أفضل".

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره بيراميدز 8-7 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.