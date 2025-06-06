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ناصر منسى: أهدى لقب كأس مصر لجماهير الزمالك

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ناصر منسى: أهدى لقب كأس مصر لجماهير الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الجمعة، 06 يونيو 2025 01:19 ص

أهدى ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لقب كأس مصر لجماهير القلعة البيضاء التي ساندت الفريق في مباراة بيراميدز في النهائي.

وقال ناصر منسي عقب نهاية المباراة: "نتوجه جميعا بالشكر لجماهير الزمالك على مساندتها الدائمة لنا، ولم يكن من الممكن أن تغادر هذه الجماهير الوفية الملعب دون الفرحة بلقب الكأس".

وواصل: "كنت في حالة تركيز شديدة بين الشوطين وعلى يقين بأنني سأشارك وأسجل الهدف". وواصل: "المباراة كانت صعبة لأننا نواجه فريقا متوجا بدوري أبطال أفريقيا، ويمتلك الدوافع والزمالك أيضا يمتلك دوافع أكبر".

واختتم المهاجم تصريحاته قائلاً: "الجميع داخل الفريق قدم أقصى ما لديه من مجهود لختام الموسم بشكل أفضل".

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره بيراميدز 8-7 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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