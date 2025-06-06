شكرا لقرائتكم خبر عن ممر شرفي لصفقات الأهلي الجديدة قبل انطلاق مران الفريق والان مع تفاصيل الخبر

نظم لاعبو الأهلي ممراً شرفياً للصفقات الجديدة المنضمة مؤخراً إلى القلعة الحمراء، وذلك قبل انطلاق المران الأول للفريق بميامي الأمريكية، استعداداً للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وتحرك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مرانه الأول فى ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية. وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى فندق الإقامة في الولايات المتحدة بعد رحلة طيران من القاهرة، ثم ترانزيت في مطار دبي الدولي ثم الوصول لمطار ميامي الدولي.

وتضم بعثة الأهلي في أمريكا 25 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه، ونيتس جراديشار، على أن يلحق بهم الثنائي وسام أبو علي وأليو ديانج خلال الأيام القادمة.

وبدأ معسكر الأهلي أمس الخميس في مدينة ميامي الأمريكية، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

وسيخوض الأهلي مباراة ودية يوم 8 يونيو الجاري أمام فريق باتشوكا المكسيكي، وذلك استعدادًا لخوض مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.