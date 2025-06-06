شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى: سعيد للفوز بالكأس.. ومصيرى فى يد مجلس إدارة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى أيمن الرمادى المدير الفنى للزمالك سعادته بالفوز على بيراميدز والتتويج بكأس مصر، قائلا إن بيراميدز فريق جاهز تماما بعد الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا منذ أيام.

أضاف فى تصريحات لقناة أون سبورت، أن خروج محمد الشيبى ومهند لاشين من المباراة ساهما فى تحسن أداء فريقه وكانت نقطة تحول فى اللقاء، موضحا أن هناك تفاصيل لا يمكن أن يعلق عليها فى بيراميدز لأن مدربه أدرى بظروفه.

تابع الرمادى أن مسألة استمراره مع الفريق الأبيض بعد الفوز بالكأس يحتاج جلسة مع مجلس الادارة لتحديد الأفضل للزمالك، وهل استمرار الرمادى سيفيد الزمالك أم لا فى ضوء الفترة الأخيرة، مؤكدا أنه لو استمر سيقدم كل ما لديه واذا رحل سيسلم الادارة تقريرا عن كل كبيرة وصغيرة تخص الفريق حتى يتم البناء على ما قدمه خلال فترة عمله.

نجح فريق الزمالك في التتويج بلقب بطولة كأس مصر بعد الفوز علي بيراميدز بركلات جزاء الترجيحية بنتيجة 8-7، بعد ما انتهت المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما ، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولى في نهائي بطولة كأس مصر.

سجل هدف بيراميدز أحمد عاطف قطة في الدقيقة 29، وتعادل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 78 .

بدأت المباراة بسيطرة من بيراميدز علي مجريات اللقاء من خلال عدد من الهجمات التي لم تمثل أي خطورة علي مرمي محمد صبحي حرس مرمي الزمالك ، وفي الدقيقة 9 سدد مروان حمدي تسديدة برأسه كادت ان تسكن الشباك ، وشهدت الدقيقة 13 أول تهديد زملكاوي علي مرمي بيراميدز من خلال ركنية فشل الفريق في استغلالها .