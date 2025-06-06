شكرا لقرائتكم خبر عن وائل القبانى لـ"الخليج 365": دونجا لم يخطئ والأمر لا يتعدى "شدة ملعب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق وائل القباني، مدير الكرة بنادي الزمالك، على المشادة التي حدثت مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق على مقاعد البدلاء أثناء أحداث مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وقال القباني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "دونجا لم يخطئ ولم يتجاوز، واللاعب كان متأثرا بأحداث المباراة وكنت اتحدث معه وكل ما قاله (متزعقليش يا كابتن) لينتهى الأمر سريعا دون أى أزمات، والأمر مجرد شدة ملعب".

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره بيراميدز 8-7 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.