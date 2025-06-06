شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى: فرحنا جمهور الزمالك وشعرت بالقلق بعد إهدار ركلة الجزاء والان مع تفاصيل الخبر

عبر ناصر منسى مهاجم الزمالك عن سعادته بتتويج فريقه ببطولة كأس مصر مؤكداً أن اللاعبين نجحوا في إسعاد جماهير القلعة البيضاء

أضاف الونش خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 1" :" الحمد لله فرحنا جمهور الزمالك العظيم وربنا أكرمنا بعد التعب،وإن شاء الله نبنى على هذه البطولة وشعرت القلق بعد إهدار ركلة الجزاء".

ونجح فريق الزمالك في التتويج بلقب بطولة كأس مصر بعد الفوز علي بيراميدز بركلات جزاء الترجيحية بنتيجة 8-7 ، بعد ما انتهت المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما ، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولى في نهائي بطولة كأس مصر.

سجل هدف بيراميدز أحمد عاطف قطة في الدقيقة 29، وتعادل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 78 .