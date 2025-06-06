شكرا لقرائتكم خبر عن الونش: الفوز بكأس مصر أبلغ رد على انتقاد لاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تقدم محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالشكر للاعبي الفريق على تحقيق لقب كأس مصر.

وقال اللاعب في تصريحاته عقب اللقاء: "الفوز بالكأس أبلغ رد على أي انتقادات سابقة تعرض لها لاعبو الزمالك". وواصل الونش: "كان هناك تخوف وقلق قبل اللقاء، وتردد أن هناك فوارق فنية ولكن الزمالك رد داخل الملعب".

واختتم المدافع قائلاً: "الزمالك بأي عناصر في الملعب يستطيع تحقيق أي بطولة وأشكر زملائي مرة أخرى".

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره بيراميدز 8-7 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.