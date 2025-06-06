شكرا لقرائتكم خبر عن الونش: الفوز بكأس مصر أبلغ رد على انتقاد لاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالجمعة، 06 يونيو 2025 01:10 ص
تقدم محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالشكر للاعبي الفريق على تحقيق لقب كأس مصر.
وقال اللاعب في تصريحاته عقب اللقاء: "الفوز بالكأس أبلغ رد على أي انتقادات سابقة تعرض لها لاعبو الزمالك". وواصل الونش: "كان هناك تخوف وقلق قبل اللقاء، وتردد أن هناك فوارق فنية ولكن الزمالك رد داخل الملعب".
واختتم المدافع قائلاً: "الزمالك بأي عناصر في الملعب يستطيع تحقيق أي بطولة وأشكر زملائي مرة أخرى".
وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره بيراميدز 8-7 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
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