شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر: كأس مصر أقل ما يمكن تقديمه لجمهور الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمر جابر لاعب الزمالك إنه يهدى بطولة كأس مصر للجماهير البيضاء التى حرصت على مساندة اللاعبين أمام بيراميدز فى ستاد القاهرة، مؤكدا أن أقل ما يمكن تقديمه للجمهور هذا الموسم هو كأس مصر.

تابع جابر فى تصريحات لقناة أون سبورت إنه شارك فى المباراة وهو يشعر ببعض آلام الخلفية ، مشددا على أن القادم أفضل للزمالك.

نجح فريق الزمالك في التتويج بلقب بطولة كأس مصر بعد الفوز علي بيراميدز بركلات جزاء الترجيحية ، بعد ما انتهت المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما ، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولى في نهائي بطولة كأس مصر.

سجل هدف بيراميدز أحمد عاطف قطة في الدقيقة 29، وتعادل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 78 .

بدأت المباراة بسيطرة من بيراميدز علي مجريات اللقاء من خلال عدد من الهجمات التي لم تمثل أي خطورة علي مرمي محمد صبحي حرس مرمي الزمالك ، وفي الدقيقة 9 سدد مروان حمدي تسديدة برأسه كادت ان تسكن الشباك ، وشهدت الدقيقة 13 أول تهديد زملكاوي علي مرمي بيراميدز من خلال ركنية فشل الفريق في استغلالها .