اخبار الرياضه

الأهلي يتحرك لخوض المران الأول فى ميامى.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • الأهلي يتحرك لخوض المران الأول فى ميامى.. صور 1/4
  • الأهلي يتحرك لخوض المران الأول فى ميامى.. صور 2/4
  • الأهلي يتحرك لخوض المران الأول فى ميامى.. صور 3/4
  • الأهلي يتحرك لخوض المران الأول فى ميامى.. صور 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحرك لخوض المران الأول فى ميامى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محمد عراقى - لبنى عبد الله

الجمعة، 06 يونيو 2025 12:23 ص

تحرك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مرانه الأول فى ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية. وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى فندق الإقامة في الولايات المتحدة بعد رحلة طيران من القاهرة، ثم ترانزيت في مطار دبي الدولي ثم الوصول لمطار ميامي الدولي.

127cd4e1-3893-4d06-8d85-5088e886d151
لاعبو الأهلى 

 

a4ab6927-a114-45b1-aaa9-ca4f9c034448
لاعبو الأهلى 

 

feea2d07-6387-44c6-9b0f-ec80de359322
لاعبو الأهلى 

 

وتضم بعثة الأهلي في أمريكا 25 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه، ونيتس جراديشار، على أن يلحق بهم الثنائي وسام أبو علي وأليو ديانج خلال الأيام القادمة.

وبدأ معسكر الأهلي امس الخميس في مدينة ميامي الأمريكية، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

وسيخوض الأهلي مباراة ودية يوم 8 يونيو الجاري أمام فريق باتشوكا المكسيكي، وذلك استعدادًا لخوض مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements