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طبيب الزمالك: ثلاثى الفريق استكمل المباراة مُصابا ونهدى اللقب لجمهورنا

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طبيب الزمالك: ثلاثى الفريق استكمل المباراة مُصابا ونهدى اللقب لجمهورنا

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك، إنه سعيد بالتتويج بكأس مصر على حساب فريق بيراميدز، وتابع أسامة خلال مداخلة تليفزيونية: "أشكر الجماهير على دعمهم الدائم لنا ونهدي لهم التتويج باللقب".

وأضاف: "موسم صعب للغاية انتهى، وسعداء جدًا بختامه بالتتويج بلقب كأس مصر"، وأكمل: "فى الشوط الإضافي الثاني حسام عبد المجيد كان يعاني من إصابة في العضلة الضامة".

واستطرد: "فتوح ومصطفى شلبي استكملا الأشواط الإضافية وهما مصابين"، واختتم: "تغيير محمد صبحي كان فنيا واللاعب سليم ولم يُصب".

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره بيراميدز 8-7 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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