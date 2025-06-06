شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضمن المشاركة فى السوبر الرباعى بعد التتويج بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن فريق الزمالك المشاركة فى بطولة السوبر المصرى الرباعى بعد التتويج بكأس مصر على حساب بيراميدز فى المباراة التى جرت بينهما وانتهت بفوز الأبيض 8-7 بركلات الترجيح.

ويشارك فى السوبر الرباعى كلا من بطل الدورى وبطل كأس مصر وبطل كأس عاصمة مصر وفريق رابع يتم اختياره بالكارت الذهبى.

ونجح فريق الزمالك في التتويج بلقب بطولة كأس مصر بعد الفوز علي بيراميدز بركلات جزاء الترجيحية بنتيجة 8-7، بعد ما انتهت المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما ، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولى في نهائي بطولة كأس مصر.

سجل هدف بيراميدز أحمد عاطف قطة في الدقيقة 29، وتعادل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 78 .

بدأت المباراة بسيطرة من بيراميدز علي مجريات اللقاء من خلال عدد من الهجمات التي لم تمثل أي خطورة علي مرمي محمد صبحي حرس مرمي الزمالك ، وفي الدقيقة 9 سدد مروان حمدي تسديدة برأسه كادت ان تسكن الشباك ، وشهدت الدقيقة 13 أول تهديد زملكاوي علي مرمي بيراميدز من خلال ركنية فشل الفريق في استغلالها .