شكرا لقرائتكم خبر عن سيف جعفر: التتويج بالكأس أنقذنا من المشاكل والرمادي مدرب عالمي والان مع تفاصيل الخبر

أكد سيف فاروق جعفر، لاعب وسط نادي الزمالك، أن التتويج بكأس مصر أنقذ الفريق من مشاكل كثيرة، خاصة بعد ودع بطولة كأس الكونفدرالية مؤخراً من الدور ربع النهائي.

ونجح الزمالك في إحراز لقب كأس مصر للمرة الـ 29 في تاريخه، بعد ما تمكن في الفوز على بيراميدز بركلات جزاء الترجيحية بنتيجة 7-6، بعد ما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولى في نهائي بطولة كأس مصر، سجل هدف بيراميدز أحمد عاطف قطة في الدقيقة 29، وتعادل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 78.

وقال سيف جعفر في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "الحمد لله على الفوز على بيراميدز والتتويج بكأس مصر، الخسارة كانت ستضعنا في مشكلات كثيرة، لأن الجميع يعيش حالة من الإحباط هذا الموسم بسبب النتائج السلبية والخروج من بطولة الكونفيدرالية".

وأضاف: "مبسوط جدًا من أجل الجماهير التي تستحق هذه الفرحة، وسعيد أيضًا للكابتن أيمن الرمادي، لأنه مدرب عالمي بحق، وأتمنى استمراره مع الزمالك في الفترة المقبلة".