شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ناصر منسى يحتفل مع جماهير الزمالك بالتتويج بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

حرص ناصر منسى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على التوجه إلى جماهير القلعة البيضاء للاحتفال معهم بلقب كأس مصر.

ونجح فريق الزمالك في التتويج بلقب بطولة كأس مصر بعد الفوز علي بيراميدز بركلات جزاء الترجيحية ، بعد ما انتهت المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما ، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولى في نهائي بطولة كأس مصر.

سجل هدف بيراميدز أحمد عاطف قطة في الدقيقة 29، وتعادل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 78 .