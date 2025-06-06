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شاهد ناصر منسى يحتفل مع جماهير الزمالك بالتتويج بكأس مصر

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  • شاهد ناصر منسى يحتفل مع جماهير الزمالك بالتتويج بكأس مصر 1/4
  • شاهد ناصر منسى يحتفل مع جماهير الزمالك بالتتويج بكأس مصر 2/4
  • شاهد ناصر منسى يحتفل مع جماهير الزمالك بالتتويج بكأس مصر 3/4
  • شاهد ناصر منسى يحتفل مع جماهير الزمالك بالتتويج بكأس مصر 4/4

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الجمعة، 06 يونيو 2025 12:09 ص

حرص ناصر منسى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على التوجه إلى جماهير القلعة البيضاء للاحتفال معهم بلقب كأس مصر.

ونجح فريق الزمالك في التتويج بلقب بطولة كأس مصر بعد الفوز علي بيراميدز بركلات جزاء الترجيحية ، بعد ما انتهت المباراة  بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما ، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولى في نهائي بطولة كأس مصر.

سجل هدف بيراميدز أحمد عاطف قطة في الدقيقة 29، وتعادل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 78 .

إيشو
إيشو

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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