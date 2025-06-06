شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى: أحترم قرار الرمادى فى الدفع بـ عواد بعد اللجوء لركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد صبحي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه سعيد بالتتويج ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز.

وأضاف: "المباراة كانت صعبة للغاية، وكنا نثق في أنفسنا، وبذلنا قصارى جهدنا للفوز وإسعاد الجماهير".

وتابع الحارس: "جماهير الزمالك كانت الداعم الأكبر لنا ونهديهم البطولة، ولا تواجد أي أزمة بالنسبة لحراس المرمى بشأن المشاركة في المباريات، وأحترم قرار الجهاز الفني في الدفع بمحمد عواد بعد اللجوء لركلات الترجيح في نهائي الكأس". واختتم محمد صبحي قائلاً: "أعد جماهير الزمالك بالمزيد من البطولات في الموسم المقبل".

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره بيراميدز 8-7 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.