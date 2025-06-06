شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يهنئ الزمالك بحصد كأس مصر للمرة الـ29 فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

هنأ مجلس ادارة اتحاد الكرة نادى الزمالك بحصد كأس مصر للمرة الـ29 فى تاريخه، بعد الفوز على بيراميدز 8 -7 بركلات الترجيح فى المباراة التى جرت بينهما على استاد القاهرة.

وكتبت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة: "الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي يهنئون مجلس إدارة نادي الزمالك وجماهيره الكبيرة، بمناسبة فوزه بكأس مصر للمرة 29 في تاريخه".

ونجح الزمالك فى إحراز لقب كأس مصر للمرة الـ 29 في تاريخه، بعدما تمكن في الفوز علي بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية، بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولى في نهائي بطولة كأس مصر. سجل هدف بيراميدز أحمد عاطف قطة في الدقيقة 29، وتعادل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 78.



الجماهير



شيكا



شيكابالا قائد الزمالك



شيكابالا



صبحى وناصر منسى



فرحة اللاعبين



فرحة ناصر منسى مع الجماهير



فرحة ناصر منسى



لاعبى الزمالك