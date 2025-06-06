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اتحاد الكرة يهنئ الزمالك بحصد كأس مصر للمرة الـ29 فى تاريخه

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  • اتحاد الكرة يهنئ الزمالك بحصد كأس مصر للمرة الـ29 فى تاريخه 1/11
  • اتحاد الكرة يهنئ الزمالك بحصد كأس مصر للمرة الـ29 فى تاريخه 2/11
  • اتحاد الكرة يهنئ الزمالك بحصد كأس مصر للمرة الـ29 فى تاريخه 3/11
  • اتحاد الكرة يهنئ الزمالك بحصد كأس مصر للمرة الـ29 فى تاريخه 4/11
  • اتحاد الكرة يهنئ الزمالك بحصد كأس مصر للمرة الـ29 فى تاريخه 5/11
  • اتحاد الكرة يهنئ الزمالك بحصد كأس مصر للمرة الـ29 فى تاريخه 6/11
  • اتحاد الكرة يهنئ الزمالك بحصد كأس مصر للمرة الـ29 فى تاريخه 7/11
  • اتحاد الكرة يهنئ الزمالك بحصد كأس مصر للمرة الـ29 فى تاريخه 8/11
  • اتحاد الكرة يهنئ الزمالك بحصد كأس مصر للمرة الـ29 فى تاريخه 9/11
  • اتحاد الكرة يهنئ الزمالك بحصد كأس مصر للمرة الـ29 فى تاريخه 10/11
  • اتحاد الكرة يهنئ الزمالك بحصد كأس مصر للمرة الـ29 فى تاريخه 11/11

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القاهرة - سامية سيد - حاتم رضا - تصوير محمد الحصرى

الجمعة، 06 يونيو 2025 12:07 ص

هنأ مجلس ادارة اتحاد الكرة نادى الزمالك بحصد كأس مصر للمرة الـ29 فى تاريخه، بعد الفوز على بيراميدز 8 -7 بركلات الترجيح فى المباراة التى جرت بينهما على استاد القاهرة.

وكتبت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة: "الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي يهنئون مجلس إدارة نادي الزمالك وجماهيره الكبيرة، بمناسبة فوزه بكأس مصر للمرة 29 في تاريخه".

ونجح الزمالك فى إحراز لقب كأس مصر للمرة الـ 29 في تاريخه، بعدما تمكن في الفوز علي بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية، بعدما انتهت المباراة  بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولى في نهائي بطولة كأس مصر. سجل هدف بيراميدز أحمد عاطف قطة في الدقيقة 29، وتعادل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 78.

الجماهير
الجماهير

 

شيكا
شيكا

 

شيكابالا قائد الزمالك
شيكابالا قائد الزمالك

 

شيكابالا
شيكابالا

 

صبحى وناصر منسى
صبحى وناصر منسى

 

فرحة اللاعبين
فرحة اللاعبين

 

فرحة ناصر منسى مع الجماهير
فرحة ناصر منسى مع الجماهير

 

فرحة ناصر منسى
فرحة ناصر منسى

 

لاعبى الزمالك
لاعبى الزمالك

 

ناصر منسى
ناصر منسى

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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