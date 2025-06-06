شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى: علاقتى جيدة بـ عواد وأشكر جمهور الزمالك على دعم الفريق والان مع تفاصيل الخبر

عبر محمد صبحى حارس مرمى الزمالك عن سعادته بتتويج فريقه بلقب بطولة كأس مصر على حساب بيراميدز في المباراة التي جمعتهما بالأمس الخميس.

أضاف صبحى خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" :"أشكر جمهور الزمالك الذى لا يتأخر في تشجيعنا،في الخسارة والمكسب وكان خير داعم لنا وكان فوز صعب لنا أمام بيراميدز".

تابع صبحى:"بيراميدز فريق كبير متوج ببطولة دورى أبطال أفريقيا وأبارك لهم على الفوز وبالأمس تصديت لـ 8 ركلات ترجيح في التدريبات ولم أحزن لخروجى وكنت أتمنى أن محمد عواد يتصدى لجميع ركلات الترجيح أمام بيراميدز"..

واختتم صبحى :"ليست لدى مشكلة مع محمد عواد وتدربت في وقت سابق مع أبو جبل والكثير من الجراس وعلاقتى جيدة بالجميع".

ونجح فريق الزمالك في التتويج بلقب بطولة كأس مصر بعد الفوز علي بيراميدز بركلات جزاء الترجيحية ، بعد ما انتهت المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما ، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولى في نهائي بطولة كأس مصر.

سجل هدف بيراميدز أحمد عاطف قطة في الدقيقة 29، وتعادل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 78 .