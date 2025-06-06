شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الشافى يقرر الاعتزل بعد تتويج الزمالك بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

قرر محمد عبد الشافى، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، اعتزال كرة القدم، بعد تتويج الأبيض بلقب كأس مصر في المباراة التي أقيمت أمام بيراميدز بالأمس على استاد القاهرة الدولي.

واكتفى عبد الشافى بالفترة التي قضاها في الملاعب، وقرر تعليق الحذاء، حيث فضل اللاعب لحظة التتويج بكأس مصر لتكون أفضل ختام لمسيرته الكروية مع الزمالك.

ونجح فريق الزمالك في التتويج بلقب بطولة كأس مصر بعد الفوز علي بيراميدز بركلات جزاء الترجيحية ، بعد ما انتهت المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما ، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولى في نهائي بطولة كأس مصر. سجل هدف بيراميدز أحمد عاطف قطة في الدقيقة 29، وتعادل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 78.