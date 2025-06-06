شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا ألغيت مباراة الأهلى والاسماعيلى قبل 20 دقيقة من النهاية فى مثل هذا اليوم ؟ والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 6 يونيو 1980، أنهى الحكم الدولى حسين فهمى مباراة الإسماعيلى مع الأهلى ضمن لقاءات الأسبوع "27" لمسابقة الدورى قبل موعد انتهائها بعشرين دقيقة، بعدما سجل جمال عبد الحميد هدف المباراة الوحيد، واعترض لاعبو الإسماعيلى على صحة الهدف وتشابك محمد عباس مع حمادة الرومى وطردهما حكم المباراة وكان السبب محاولة عباس إخراج الكرة من مرمى أبو ليلة بعد الهدف، وتوالت الاشتباكات بين أبو ليلة والخطيب وهندى وشطة، ولم يجد الحكم مفرا من إلغاء المباراة وسط جماهير الناديين الذين تشابكوا فى وسط الملعب.

وعلى خلفية الأحداث، قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى إيقاف حمادة الرومى لمدة عام وحرمانه من مستحقاته لمدة أربعة أشهر، وعقوبات مالية مختلفة على بعض اللاعبين، كما قرر اتحاد الكرة إيقاف حمادة الرومى وإكرامى لمدة عام ونقل أربع مباريات للإسماعيلى خارج ملعبه وإيقاف خالد القماش 3 مباريات وإنذار أبو ليلة وهندى وغرامة ألف جنيه على الإسماعيلي.

واستطاع الإسماعيلى أن يكون الفريق المصرى الأول الذى توج ببطولة أفريقيا عام 1969، وفى عامى 1970 و1992 خرج من الدور نصف النهائى، وفى عام 2003 حين خسر فى المباراة النهائية، كما استطاع الفوز بالدورى العام المصرى 3 مرات وكأس مصر مرتين، ويشتهر الإسماعيلى بلقب الدراويش وبرازيل مصر وبرازيل أفريقيا.