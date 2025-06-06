شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة عرفى تتأهل لنصف نهائى بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهلت البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي إلى الدور نصف النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة برمنجهام الإنجليزية خلال الفترة بين 31 مايو وحتى الثامن من يونيو، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 280 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفازت أمينة عرفي في ربع النهائي على الماليزية سيفا سينجاري سوبرامنيام بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-2, 4-11, 11-7, 11-9.

بذلك تلحق أمينة عرفي بالثنائي المصري، مصطفى عسل ونوران جوهر واللذان تأهلا أيضا لنصف النهائي خلال منافسات اليوم الأول من ربع النهائي.

وفاز مصطفى عسل في ربع النهائي على مواطنه يوسف إبراهيم بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-8, 11-7.

بينما فازت نوران جوهر على البلجيكية تيني جليس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-7, 11-3.

وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة 27 لاعباً ولاعبة من مصر جاءوا كالتالي:

10 لاعبين في منافسات الرجال: مصطفى عسل، يوسف إبراهيم، كريم عبد الجواد، فارس الدسوقي، يوسف سليمان، محمد زكريا، عمر مسعد، كريم الحمامي، محمد الشربيني، محمد أبو الغار.

17 لاعبة في منافسات السيدات وهن: نوران جوهر، ندى عباس، فيروز أبو الخير، سنا إبراهيم، أمينة عرفي، سلمى هاني، نور الشربيني، سلمى الطيب، نور أبو المكارم، هنا معتز، فريدة محمد، ملك خفاجي، هنا رمضان، زينة ميكوي، كنزي أيمن، منه حامد، مريم متولي.

ويحمل البطل المصري مصطفى عسل المصنف الأول عالمياً للرجال، والبطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الأولى للسيدات، لقب بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش عن نسخة الموسم الماضي.