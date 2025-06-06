شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الشافى يرفع كأس مصر فى ليلة وداع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

رفع محمد عبد الشافى، لاعب الزمالك، كأس مصر بعد الفوز به على حساب بيراميدز بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس.

وتعد المباراة آخر ظهور لـ عبد الشافى مع فريق الزمالك، حيث قرر اللاعب اعتزال كرة القدم والاكتفاء بالفترة التي قضاها مع القلعة البيضاء.

ونجح فريق الزمالك في التتويج بلقب بطولة كأس مصر بعد الفوز علي بيراميدز بركلات جزاء الترجيحية، بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولى في نهائي بطولة كأس مصر.

سجل هدف بيراميدز أحمد عاطف قطة في الدقيقة 29، وتعادل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 78.



