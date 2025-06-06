شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بطلا لكأس مصر للمرة الـ 29 في تاريخه بعد الفوز على بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الزمالك في احراز لقب كأس مصر للمرة الـ 29 في تاريخه ، بعد ما تمكن في الفوز على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة بنتيجة 8-7، بعد ما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولى في نهائي بطولة كأس مصر.

سجل هدف بيراميدز أحمد عاطف قطة في الدقيقة 29، وتعادل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 78 .

بدأت المباراة بسيطرة من بيراميدز علي مجريات اللقاء من خلال عدد من الهجمات التي لم تمثل أي خطورة علي مرمي محمد صبحي حرس مرمي الزمالك ، وفي الدقيقة 9 سدد مروان حمدي تسديدة برأسه كادت ان تسكن الشباك ، وشهدت الدقيقة 13 أول تهديد زملكاوي علي مرمي بيراميدز من خلال ركنية فشل الفريق في استغلالها .



وفي الدقيقة 14 ، حصل المغربي محمد الشيبي علي انذار بعد تدخل عنيف علي سيف جعفر لاعب الزمالك،وبعدها واصل الفريقين تبادل السيطرة والاستحواذ على منطقة وسط الملعب وفى الدقيقة 29 نجح أحمد عاطف قطة لاعب بيراميدز في فض الاشتباك وتسجيل الهدف الأول للسماوي.

ومع بداية الشوط الثاني ، أجري ايمن الرمادي المدير الفني للزمالك تغير هجومي باخراج دونجا والدفع بناصر ماهر ، وخروج الجزيري والدفع بناصر منسي ، وحاول الفريق الأبيض ادراك هدف التعادل سريعا بهجمة خطيرة في الدقيقة 46 .

وفي الدقيقة 50 ، اهدر مروان حمدي لاعب بيراميدز الهدف الثاني ، بعد عرضية مميزة من الشيبي ولكن اضعها مروان حمدي بشكل غريب ، وبعدها بدقيقة في هجمة مرتدة كاد أن يسجل ناصر منسي هدف التعادل للزمالك ولكن تصدي لها الشناوي بشكل مميز .

وفي الدقيقة 60، أهدر مصطفي شلبي لاعب الزمالك هجمة خطيرة بشكل غريب بعد ما راوغ الدفاع وانفرد بحارس مرمي بيراميدز ولكنه سددها خارج المرمي

وحاول ايمن الرمادي في تنشيط هجوم الفريق باجراء تغير في الدقيقة 64 ، بالدفع محمود بنتايج بدلا سيف جعفر من ، كما دفع مدرب بيراميدز بكريم حافظ بدلا من ابراهيم عادل ، ومصطفي فتحي بدلا من أحمد عاطف قطة .

وسيطر لاعبي الزمالك علي مجريات اللقاء لادراك هدف التعادل ولكن دون خطورة حقيقية علي مرمي الشناوي حارس مرمي بيراميدز.

وفي الدقيقة 78 ، تمكن ناصر منسي من ادراك هدف التعادل للزمالك بعد ما انفرد بالشناوي واحرز هدف للزمالك، وتعرض الشناوي حارس مرمي بيراميدز للاصابة وتم خروجه والدفع بشريف اكرامي الحارس البديل، كما دفع ايمن الرمادي بمحمود عبد الرازق شيكابالا بدلا من عبد الله السعيد، كما دخل الزناري بدلا من عمر جابر في الدقيقة 88.

وفي الدقائق الاخيرة من المباراة حاول الفريقين في ادراك هدف الفوز قبل نهاية المباراة ولكن دون جدوي .

ودفع الجهاز الفني للزمالك بمحمد عواد بدلا محمد صبحي للمشاركة في ركلات الجزاء .



وجاء تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – سيف جعفر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري.



بدلاء الزمالك أمام بيراميدز

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمود بنتايج وصلاح مصدق ومصطفى الزناري وناصر ماهر ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم"إيشو" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وناصر منسي .



تشكيل بيراميدز أمام الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: مروان حمدي.



بدلاء بيراميدز أمام الزمالك

شريف إكرامي - علي جبر - أحمد توفيق - كريم حافظ - صديق إيجولا - مصطفى فتحي - دودو الجباس - يوسف أوباما - عبد الرحمن مجدي.



حكام مباراة الزمالك وبيراميدز

ويقود محمود بسيوني المباراة كحكم ساحة ويعاونه كل من سامي هلهل ويوسف البساطي، بينما يتواجد محمد يوسف كحكم رابع.