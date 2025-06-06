الامارات | "نشامى الأردن".. يصنع التاريخ ويتأهل للمرة الأولى إلى مونديال 2026 كأول منتخب عربي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل الأردن الى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد بفوزه "النشاما" اللافت على مضيفه العماني بثلاثية نظيفة اليوم في مسقط في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من التصفيات الاسيوية المؤهلة الى مونديال 2026، كما استفاد من خسارة منتخب العراق (منافسه المباشر) أمام كوريا الجنوبية في وقت لاحق اليوم أيضا.

وفرض مهاجم سيلانغور الماليزي علي علوان نفسه نجما للمباراة بتسجيله أهداف منتخب بلاده الثلاثة في الدقائق 45+7 من ركلة جزاء و51 و64 رافعا رصيده الى 9 اهداف في هذه التصفيات.

وضمن المنتخب الأردني التأهل رسميا كأول منتخب عربي يصل مونديال 2026 المقرر في المقررة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، دون الحاجة لمباراته الختامية مع العراق في ستاد عمان الدولي يوم الثلاثاء المقبل.