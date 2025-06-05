الامارات | بث مباشر.. مباراة الإمارات وأوزبكستان في تصفيات مونديال 2026

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشكيل الإمارات لمواجهة أوزبكستان

جمهور منتخب الإمارات يتواجد بكثرة في استاد آل نهيان لمؤازرة المنتخب أمام أوزبكستان.

. منتخب أوزبكستان يعلن التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المباراة

انطلاق المباراة

مرور دقيقتين من زمن المباراة والتعادل السلبي سيد الموقف.. الإمارات 0 - 0 أوزبكستان.

منتخب الإمارات الأفضل والأكثر سيطرة على الكرة.. لكن هجمات الفريقين قليلة على المرمى حتى الدقيقة 18.

فرصة خطيرة لمنتخب أوزبكستان في الدقيقة 26 تمر أمام مرمى حارس المنتخب خالد عيسى.

متبقي سبع دقائق على نهاية الشوط الأول وسط محاولات هجومية لمنتخب الإمارات الذي استعاد السيطرة على مجريات المباراة.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الإمارات وأوزبكستان.