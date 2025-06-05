الامارات | سيناريو تأهل العراق إلى كأس العالم 2026 مربوط بيد الأردن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض العراق مباراة مصيرية أمام منتخب كوريا الجنوبية اليوم الخميس الساعة 22.10 مساء بتوقيت الإمارات على أرضية ملعب البصرة الدولي في العراق، ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية الحاسمية المؤهلة لكأس العالم 2026، المقررة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتقام المباراة الساعة 21:15 مساءً بتوقيت بغداد ومكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

ويحتاج منتخب كوريا الجنوبية إلى نقطة واحدة فقط لضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم، بينما يحتاج منتخب العراق، بقيادة مدربه الجديد الاسترالي غراهام أرنولد، للخروج بفوز للحفاظ على حظوظه في التأهل المباشر، مع ارتباط مصيره في مباراة الأردن وعُمان التي تعتبر محورية في تحديد بوصلة التأهل.

وفي حال فاز الأردن على عمان اليوم، مع تعادل العراق أو خسارته، سيخطف منتخب الأردن بطاقة التأهل بشكل مباشر، بينما في حال فوز العراق اليوم أو تعادله مع تعادل أو خسارة الاردن سيتأجل الحسم الى الجولة الختامية في المباراة التي تجمع الأردن مع العراق.

ويتصدر المجموعة منتخب كوريا الجنوبية برصيد 16 نقطة يليه الأردن برصيد 13 نقطة ثم العراق وله 12 نقطة، وعمان 10 نقاط، وفلسطين 6 نقاط، والكويت 5 نقاط.

وتعد هذه المجموعة أصعب مجموعات آسيا الثلاث، وفرص التأهل فيها المباشرة وغير المباشرة متاحة لجميع المنتخبات.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الثلاث مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، بينما تخوض المنتخبات التي تحتل المركزين الثالث والرابع المرحلة الرابعة للمنافسة على مغقعدين اضافيين، فيما يخرج من سباق التأهل أصحاب المركزين الخامس والسادس.