شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم فى نهائى كأس مصر والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الزمالك نظيره بيراميدز فى نهائى كأس مصر موسم "2024-2025" فى الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، وتأتى هذه المواجهة المنتظرة فى ظل ترقب جماهيرى كبير، حيث يسعى الزمالك للتتويج بلقب جديد، بينما يأمل بيراميدز فى حصد ثانى بطولة لكأس مصر فى تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز اليوم فى نهائى كأس مصر

تذاع المواجهة بين الزمالك وبيراميدز عبر قناة أون سبورت 1.

معلق مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في نهائي كأس مصر

يتولى الثنائي روؤف خليف ومحمد عفيفي مهمة التعليق على أحداث المباراة التي تجمع بين الزمالك وبيراميدز.

ويقود محمود بسيوني المباراة كحكم ساحة ويعاونه كل من سامي هلهل ويوسف البساطي، بينما يتواجد محمد يوسف كحكم رابع.

وأدار بسيوني مباراة الفريقين في الدور الأول والتي انتهت بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويدخل بيراميدز المباراة من أجل الدفاع عن لقب الموسم الماضي، وكان الزمالك قد سبق له التتويج بلقب كأس مصر 28 مرة أخرهم منذ عام 2021.