شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم فى نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

مواجهة مرتقبة تجمع فريق الزمالك مع نظيره بيراميدز فى منافسات نهائي بطولة كأس مصر، والتى يسعى الزمالك من خلالها للتتويج بلقب جديد، بعد أن خسر 3 بطولات خلال الموسم وهى الكونفدرالية كأس عاصمة مصر بالاضافة إلى الدورى المصرى.

وأنهى الزمالك مشاركته فى بطولة الدورى المصرى محتلا المركز الثالث برصيد 47 نقطة، بينما أنهى بيراميدز البطولة فى الوصافة بالمركز الثانى برصيد 56 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلى المتوج باللقب.

وتقام مباراة نهائي كأس مصر في الثامنة و النصف من مساء اليوم الخميس باللقاء الذى يقام بإستاد القاهرة الدولى، وتنقل قناة أون سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى.

ويسعى الزمالك للحفاظ على آماله بتحقيق لقب الكأس بعد وداع بطولتي الكونفدرالية الأفريقية وكأس الرابطة المحلية، وابتعاده عن المنافسة على درع الدوري المصري الممتاز، فى المقابل يريد بيراميدز تحقيق اللقب ليكون توج بالثنائية خلال الموسم ،بعد التتويج بدورى أبطال أفريقيا على حساب صن داونز.