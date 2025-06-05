شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبيراميدز الليلة بنهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية فى الثامنة ونصف مساء ،اليوم، الخميس صوب استاد القاهرة الدولى لمتابعة قمة الزمالك وبيراميدز فى نهائي بطولة كأس مصر،فى لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بين الفريقين لرغبة كلاً منهما فى التتويج باللقب،ورفع شعار "ختامها مسك" للموسم الكروي ، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة ..

س: من يدير مباراة الزمالك وبيراميدز تحكيمياً الليلة ؟

ج: يقود محمود بسيوني المباراة كحكم ساحة ويعاونه كل من سامي هلهل ويوسف البساطي، بينما يتواجد محمد يوسف كحكم رابع.

وأدار بسيوني مباراة الفريقين في الدور الأول والتي انتهت بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل.

س: ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز من مباراة الليلة ؟

ج: يدخل بيراميدز المباراة من أجل الدفاع عن لقب الموسم الماضي ، وكان الزمالك قد سبق له التتويج بلقب كأس مصر 28 مرة أخرهم منذ عام 2021.

س: ماهى القناة الناقلة لمباراة نهائى كأس مصر الليلة ؟

ج: تنقل قناة أون سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

س: ماذا عن مشوار الزمالك وبيراميدز حتى نهائى كأس مصر ؟

ج: بلغ الزمالك النهائي بعد سلسلة انتصارات حاسمة، بدأها بالفوز على أبو قير للأسمدة (2-0)، ثم التفوق على مودرن سبورت (2-1)، وتخطي سموحة (4-2)، قبل أن يحسم مواجهة سيراميكا فى نصف النهائي (2-1).

أما بيراميدز، الذي يسعى لتأكيد هيمنته على البطولة، فقد بدأ مشواره بانتصار كبير على المنصورة (3-0)، تلاه فوز على المقاولون العرب (2-0)، ثم إنبي (2-1)، قبل أن يحقق فوزًا عريضًا على البنك الأهلي (4-0) في نصف النهائي.

س: كم لقب فى جعبة الزمالك وبيراميدز قبل نهائى الليلة ؟

ج: توج "الفارس الأبيض" بلقب الكأس 28 مرة، ويأمل في إضافة اللقب الـ29 إلى خزائنه بينما توج بيراميدز باللقب مرة واحدة ويفتش عن اللقب الثانى.