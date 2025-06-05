شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرتدى "الشورت الأسود" فى مباراة بيراميدز بنهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الشورت البديل باللون الأسود في مواجهة بيراميدز المقرر لها اليوم في نهائي كأس مصر اليوم الخميس.

جاء قرار ارتداء فريق الزمالك للشورت البديل بسبب تعارض لونه مع الشورت الذي سيرتديه المنافس باللون الأبيض.

ويرتدي الزمالك قميصه الأساسي باللون الأبيض، في حين سيرتدي فريق بيراميدز قميصه باللون السماوي.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي في نهائي كأس مصر.