شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ماذا يفعل نجوم الأهلى بين السما والأرض قبل هبوط الطائرة فى ميامى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر فيس بوك جانب من صور فريقها على الطائرة قبل الهبوط فى الولايات المتحدة الامريكية فى الرابعة عصر اليوم الخميس.

وتصل بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي، ولاية ميامي الأمريكية في الرابعة من عصر اليوم ،الخميس، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية وذلك بعد رحلة طيران شاقة للغاية بدأت من القاهرة في الثامنة من مساء أمس تخللها ترانزيت في دبي قبل أن تستكمل الرحلة إلى ولاية ميامي التي يُقيم فيها الفريق استعداداً للمشاركة في البطولة العالمية التي تشهد مشاركة 32 نادياً.

ويستهل الأهلي مشاركته فى كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، صاحب الأرض والجمهور، فى افتتاح البطولة التي ستقام فى أمريكا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025

وتترقب جماهير الأهلي مواجهة إنتر ميامى كونها تجمع بين المارد الأحمر صاحب التاريخ الكبير فى أفريقيا، وسط رغبة وآمال جماهيره بالفوز على ميسي "البرغوث" ورفاقه، وتعزيز حظوظه مبكرا فى مشوار التأهل إلى الدور التالى من المجموعة الأولى التى يوجد فيها أيضا بالميراس البرازيلى وبورتو البرتغالى.

وتقام مباراة الافتتاح لـ كأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذى يتسع لـ64 ألف مشجع، تقام فى الساعة 8:00 مساء 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، الرابعة فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025

الأهلي vs إنتر ميامي- (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي vs بالميراس - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.

الأهلي vs بورتو- (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.



نجوم الاهلى



نجوم الاهلى



نجوم الاهلى فى الطائرة



نجوم الاهلى