شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتفوق على الزمالك في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر الساعة الثامنة والنصف مساء الخميس في نهائي كأس مصر المقرر على استاد القاهرة.

يتفوق فريق بيراميدز من الناحية التسويقية، إذ تبلغ قيمة النادي 19.98 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية لنادي الزمالك 15.65 مليون يورو.

ويعد إبراهيم عادل أغلى لاعبي الفريقين في القيمة التسويقية بقيمة 2.20 مليون يورو، بالإضافة إلى رمضان صبحي، بقيمة تسويقية تبلغ 1.50 مليون يورو.

فيما يغيب زيزو نجم الزمالك والذي تبلغ قيمته التسويقية 4 ملايين يورو عن المباراة.

ويقود محمود بسيوني المباراة كحكم ساحة ويعاونه كل من سامي هلهل ويوسف البساطي، بينما يتواجد محمد يوسف كحكم رابع.

وأدار بسيوني مباراة الفريقين في الدور الأول والتي انتهت بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويدخل بيراميدز المباراة من أجل الدفاع عن لقب الموسم الماضي ، وكان الزمالك قد سبق له التتويج بلقب كأس مصر 28 مرة أخرهم منذ عام 2021.

تنقل قناة أون سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.