شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مباراة جمعت الزمالك وبيراميدز قبل لقاء الليلة بنهائى كأس مصر.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر الساعة الثامنة والنصف مساء الخميس في نهائي كأس مصر المقرر على استاد القاهرة.

وبشكل عام يتفوق الزمالك على بيراميدز في تاريخ مواجهات الفريقين، لكن الفريق السماوي حقق الفوز في آخر مباراتين جمعا الفريقين.

إجمالا.. التقى الزمالك وبيراميدز في 22 مباراة بمختلف البطولات، واستطاع الزمالك أن يتفوق على بيراميدز فى 12 مباراة، فيما انتهت 6 مباريات بالتعادل.

واستطاع الفريق السماوي تحقيق الفوز فى 4 مباريات فقط خلال 22 مباراة خاضها أمام الفارس الأبيض، وسجل الزمالك 32 هدفًا، فيما سكن شباكه 22 هدفًا.

ويعتبر الدولي المغربي ولاعب الزمالك السابق والأهلى الحالى أشرف بن شرقي هو الهداف التاريخي في مباريات الفريقين برصيد 4 أهداف، ويأتي في المرتبة الثانية الدولي مصطفى محمد برصيد 3 أهداف

المواجهة الأولى بين الزمالك وبيراميدز كانت في الدوري موسم 2018-2019، وانتهت بالتعادل 3-3.

ويقود محمود بسيوني المباراة كحكم ساحة ويعاونه كل من سامي هلهل ويوسف البساطي، بينما يتواجد محمد يوسف كحكم رابع.

وأدار بسيوني مباراة الفريقين في الدور الأول والتي انتهت بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويدخل بيراميدز المباراة من أجل الدفاع عن لقب الموسم الماضي ، وكان الزمالك قد سبق له التتويج بلقب كأس مصر 28 مرة أخرهم منذ عام 2021.

تنقل قناة أون سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.