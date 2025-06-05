شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقيد أحمد سيد زيزو غداً فى اتحاد الكرة قبل السفر لأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

يقوم مسئولى النادى الاهلى بقيد أحمد سيد زيزو نجم الزمالك غداً الجمعة الموافق أول أيام عيد الاضحى المبارك، فى قائمة الفريق باتحاد الكرة تمهيداً لسفر اللاعب للولايات المتحدة الامريكية للحاق ببعثة المارد الاحمر المتواجدة هناك للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

الأهلي قام بتجهيز كل الأوراق المطلوبة من أجل قيد زيزو، وسيتم رفع اسمه على النظام الإلكتروني المعتمد من الفيفا (TMS) اليوم، كما طالب النادي اتحاد الكرة بتوفير الموظفين اللازمين في مقر الجبلاية من أجل إنهاء الإجراءات بشكل رسمي في الموعد المحدد وفقاً للقيد الاستثنائى المفتوح للمارد الاحمر هذه الاونة بسبب مشاركته فى كأس العالم للأندية.

وتوصل الأهلي لاتفاق مع أحمد مصطفى "زيزو" نجم غريمه الزمالك، على ضمه في صفقة انتقال حر عقب نهاية الموسم الحالي، وأن اللاعب سينضم لقائمة الفريق في كأس العالم للأندية 2025 .

وظهرت عدة نظريات حول موعد نهاية عقد زيزو مع الزمالك، وما إذا كان يوم 30 يونيو الحالي، أم بإقامة المباراة الأخيرة في الموسم، وهو أمر سيؤثر على موعد انضمامه للأهلي، والسفر للولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في كأس العالم للأندية.

اتحاد الكرة يحسم موعد نهاية عقد زيزو مع الزمالك: 5 يونيو وليس 12 يونيو كما طالب النادي

وأخطر اتحاد الكرة نادى الزمالك بأن نهاية عقد زيزو مع الزمالك هي اليوم الخميس 5 يونيو 2025، عقب نهائي كأس مصر الذى تجمع الزمالك وبيراميدز على ستاد القاهرة فى الثامنة والنصف مساءاً ولن يشارك فيه اللاعب لاستبعاده بقرار إدارى.

وأوضح اتحاد الكرة في خطابه للزمالك أن العقد المسجل رسميا لديه ينتهي بنهاية الموسم الرياضي 2024-2025، وهو ما يُسدل الستار عليه بنهائي الكأس، وليس نهائي كأس الرابطة.

ونقل اتحاد الكرة تعريف فترة نهاية المنافسة في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على أنها "الفترة التي تبدأ بأول مباراة رسمية في بطولة الدوري أو الكأس المحليتين (أيهما تبدأ أولا)، وتنتهي بآخر مباراة رسمية تلعب بالمسابقتين اللتين ينظمهما الاتحاد".

وكان الزمالك طالب بامتداد الموسم حتى 12 يونيو في محاولة قانونية لربط استمرار عقد لاعبه زيزو بذلك التاريخ، ومنع انتقاله المحتمل للنادي الأهلي والمشاركة معه في مونديال الأندية.

قائمة الأهلي لكأس العالم للأندية 2025.. 25 لاعبًا بقيادة الشناوي وتريزيجيه

وتضم بعثة الأهلي التي أعلنها النادي عبر موقعه الرسمي 25 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار، على أن يلحق بهم الثنائي وسام أبو علي وأليو ديانج خلال الأيام القادمة.

وغاب عن قائمة المارد الأحمر للمونديال 11 لاعب هم: "رضا سليم، عمر الساعي، كرم فؤاد، أحمد عبدالقادر، كريم نيدفيد، محمد عبدالله، كباكا، عبدالله بستانجي، أحمد عابدين، سمير محمد، حمزة عبدالكريم ومحمد الضاوي كريستو".

ويخوض الأهلي معسكرا قبل منافسات كأس العالم، ويواجه فريق باتشوكا المكسيكي وديا مساء الأحد المقبل.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس.

وينطلق معسكر الأهلي بدءًا من الوصول، وتتخلله إقامة مباراة ودية مساء الاحد المقبل أمام فريق باتشوكا المكسيكي، وذلك استعدادًا لخوض مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.