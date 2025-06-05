شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك وبيراميدز مع صافرة محمود بسيونى قبل موقعة نهائى الكأس؟ والان مع تفاصيل الخبر

مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز تقام فى الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولى.

ويقود محمود بسيوني المباراة كحكم ساحة ويعاونه كل من سامي هلهل ويوسف البساطي، بينما يتواجد محمد يوسف كحكم رابع.

وأدار بسيوني مباراة الفريقين في الدور الأول والتي انتهت بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل.

أدار محمود بسيونى للزمالك 12 مباراةة، حقق الفارس الأبيض الفوز فى 7 مباريات، وتعادل فى 4 مباريات، وخسر واحدة ، وأشهر بسيونى 21 إنذارا وكارت أحمر وحيد واحتسب 5 ركلات جزاء.

وسبق لبسيوني إدارة 5 مباريات لبيراميدز خلال الموسم الحالي وحقق خلالهم بيراميدز الفوز.

كما أدار للزمالك هذا الموسم مباراتين فاز خلالهما في واحدة وخسر الأخرى.

ويدخل بيراميدز المباراة من أجل الدفاع عن لقب الموسم الماضي ، وكان الزمالك قد سبق له التتويج بلقب كأس مصر 28 مرة أخرهم منذ عام 2021.

تنقل قناة أون سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.