شكرا لقرائتكم خبر عن خبير لوائح: توجيه سباب لجماهير نادى منافس مخالفة تأديبية بلوائح الفيفا والان مع تفاصيل الخبر

علق الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح الرياضية الدولية، علي أزمة هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك مع جماهير النادي الأهلي فى الساعات الأخيرة.

وظهر هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بصحبة ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز خلال خروجهم من عزاء والدة عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط بالزمالك وهو يسخر من جماهير الأهلي ويوجه السباب لهم وهو ما التقطته كاميرات الحضور في هذا التوقيت.



خبير لوائح يتحدث عن أزمة هاني شكري وجماهير الأهلي

وقال محمد فضل الله فى تصريحات عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي أن قيام أى شخص بتوجيه سباب أو إهانات علنية إلى جماهير نادٍ منافس ، يُعد مخالفة تأديبية جسيمة ، وذلك بموجب اللوائح التأديبية للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA Disciplinary Code)، وفقًا للمبادئ التالية:



أولاً :- انتهاك مبادئ السلوك الرياضي

، فوفقًا لنص ( المادة 13 ) من لائحة الفيفا الانضباطية والتى تنص على ( أي شخص يهاجم كرامة أو نزاهة أو يُهين مجموعة من الأشخاص عبر كلمات أو أفعال، لأي سبب، بما في ذلك الأصل أو اللون أو العِرق أو الميول الرياضية، يعاقب بالإيقاف أو الغرامة أو كليهما ) ، حيثُ تسري أحكام هذه المادة على ( المسؤولين ، اللاعبين، الإداريين، أعضاء الأجهزة الفنية، وكل من له صفة رسمية داخل المنظومة الكروية )

ثانياً :- عدم حصر المساءلة في المباريات فقط ، فالقواعد التأديبية للاتحاد الدولى لكرة القدم ( FIFA ) لا تشترط أن يكون الانتهاك قد وقع داخل الملعب أو خلال المباراة حتى يُعد مخالفة، بل يمتد ليشمل ذلك :

(1)- المقابلات الإعلامية

(2)- التصريحات العلنية

(3)- النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي

(4)- أي سلوك علني يؤثر على سمعة اللعبة أو ينتهك القيم الرياضية