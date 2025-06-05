شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يقضى أكرم توفيق إجازته بعد الرحيل عن الأهلى قبل السفر لقطر ؟ والان مع تفاصيل الخبر

حرص أكرم توفيق لاعب الشمال القطري الجديد والأهلى السابق على قضاء أجازته الصيفية على أحد الشواطىء بصحبة "حصان" وذلك قبل سفره لقطر لبداية رحلته الاحترافية.

ودع أكرم توفيق النادي الأهلي وجماهيره بعد 9 سنوات قضاها داخل جدران النادي، مؤكدا أنها مُدججة بالألقاب والإنجازات وقنص الكؤوس والميداليات العالمية بعد سيادة مطلقة قارية، مشيرا إلى أنه لم يدخر جهدًا ولم يبخل بقطرة عرق واحدة في سبيل نصرته ورفع رايته فوق منصات التتويج، ولأجل إسعاد جماهير النادي العظيمة الوفية.

وقال توفيق، عبر حسابه على إنستجرام: "هي اللحظة التي تعجز الكلمات عن وصفها والعقل عن استيعابها والمشاعر عن تقبلها، سنوات تسع كانت بين جدران النادي الأكبر وبين صفوف الجماهير الأعظم مُدججة بالألقاب والإنجازات وقنص الكؤوس والميداليات العالمية بعد سيادة مطلقة قارية ورصيد مدوِ من النجاحات المحلية، الرحلة الأجمل والأمتع على الإطلاق مررت بها بكم هائل من المواقف وبذكريات لا حصر لها غير قابلة للنسيان".

وتابع أكرم: "أُشهد الله خلال مسيرتي بقميص الأهلي نادينا الحبيب لم أدخر جهدًا ولم أبخل بقطرة عرق واحدة في سبيل نصرته ورفع رايته فوق منصات التتويج، ولأجل إسعاد جماهيره العظيمة الوفية الأصيلة صاحبة الفضل بعد الله في كل ما تحقق من إنجاز، وكل ما تم من مجد دُون في مجلد النادي الذهبي".

وأضاف أكرم، قائلا: "مدين بالشكر ولن يكفي لجماهير الأهلي على دعمها الدائم المستمر للنادي وكل ممثليه، ومدين بالشكر لمجلس الإدارة برئاسة الأسطورة الكابتن محمود الخطيب، ولكل الأجهزة الفنية المتعاقبة التي شُرفت بالتدرب في ولاياتهم، ولكل زملائي وأخواتي من اللاعبين والإداريين والعمال".

واختتم أكرم: "أحمل في قلبي كل مشاعر الحب والمودة لكم والتي ستستمر إلى ما لا نهاية وأدعو الله أن يوفق نادينا الأهلي في كل تحدياته المُقبلة، وسأكون في أول الصف دائمًا مشجعًا ومحبًا وداعمًا للأهلي بيتي الذي أتشرف بالانتماء له منذ نعومة أظافري.. شكرا من القلب".

قرر مسئولو النادي الأهلي توجيه الشكر إلى الثلاثي رامي ربيعة وأكرم توفيق وحمزة علاء ، بعد فشل تجديد عقدهم مع النادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ولن يتمكنوا من المشاركة رفقة الفريق الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية.



