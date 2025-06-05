الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على إعلان صفقة انضمام زيزو للقلعة الحمراء

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يضع مسئولو النادى الأهلى فى الساعات الحالية الرتوش الأخيرة على إعلان صفقة انضمام أحمد سيد زيزو نجم الزمالك لصفوف القلعة الحمراء.

أنهى الجهاز الإداري بالنادى الأهلى إجراءات سفر أحمد سيد زيزو الوافد الجديد للقلعة الحمراء لأمريكا عقب نهاية مباراة الزمالك وبيراميدز بنهائى كأس مصر والمقرر لها مساء اليوم الخميس، من أجل اللحاق ببعثة المارد الأحمر التى توجهت أمس الأربعاء للولايات المتحدة الامريكية للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

الأهلي يُجهّز سفر زيزو لأمريكا.. وقيده رسميًا في قائمة المونديال يوم 6 يونيو

وكشف مصدر بالنادى الأهلى أن ناديه سيقوم بقيد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك فى قائمته يوم 6 يونيو الجاري، وفقاً للوائح المنظمة للبطولات فى مصر.

وقال المصدر "الحديث عن انتهاء تعاقد زيزو فى الأول من يوليو غير قانونى، عقد زيزو ينتهى بنهاية الموسم، ونهاية موسم الزمالك يوم 5 يونيو بمباراة بيراميدز فى نهائى الكأس، وبالتالى سنقوم بقيد اللاعب يوم 6 يونيو، ومتأكدون من صحة موقفنا القانونى بعد دراسة عقد اللاعب".

ويترقب مسئولو النادي الأهلي انتهاء منافسات الموسم الحالي، وتحديدا بعد مباراة الزمالك وبيراميدز الليلة في نهائي كأس مصر، من أجل الإعلان عن صفقة التعاقد مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك الحالي، والذي ينتهي ارتباطه بالقلعة البيضاء بعد نهاية الموسم الحالي.

اتحاد الكرة يحسم الجدل: عقد زيزو ينتهي 5 يونيو.. واللاعب ينضم للأهلي في المونديال

وتوصل الأهلي لاتفاق مع أحمد مصطفى "زيزو" نجم غريمه الزمالك، على ضمه في صفقة انتقال حر عقب نهاية الموسم الحالي، وأن اللاعب سينضم لقائمة الفريق في كأس العالم للأندية 2025 التى غادرت القاهرة أمس الأربعاء.

وظهرت عدة نظريات حول موعد نهاية عقد زيزو مع الزمالك، وما إذا كان يوم 30 يونيو الحالي، أم بإقامة المباراة الأخيرة في الموسم، وهو أمر سيؤثر على موعد انضمامه للأهلي، والسفر للولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وأخطر اتحاد الكرة نادى الزمالك بأن نهاية عقد زيزو مع الزمالك هي اليوم الخميس 5 يونيو 2025، عقب نهائي كأس مصر الذى يجمع الزمالك وبيراميدز على استاد القاهرة فى الثامنة والنصف مساء ولن يشارك فيه اللاعب لاستبعاده بقرار إدارى.

اتحاد الكرة يحسم موقف عقد زيزو مع الزمالك.. ونهاية الموسم بنهائي الكأس

وأوضح اتحاد الكرة في خطابه للزمالك أن العقد المسجل رسميا لديه ينتهي بنهاية الموسم الرياضي 2024-2025، وهو ما يُسدل الستار عليه بنهائي الكأس، وليس نهائي كأس الرابطة.

ونقل اتحاد الكرة تعريف فترة نهاية المنافسة في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على أنها "الفترة التي تبدأ بأول مباراة رسمية في بطولة الدوري أو الكأس المحليتين (أيهما تبدأ أولا)، وتنتهي بآخر مباراة رسمية تلعب بالمسابقتين اللتين ينظمهما الاتحاد".

وكان الزمالك طالب بامتداد الموسم حتى 12 يونيو في محاولة قانونية لربط استمرار عقد لاعبه زيزو بذلك التاريخ، ومنع انتقاله المحتمل للنادي الأهلي والمشاركة معه في مونديال الأندية.

وتضم بعثة الأهلي التي أعلنها النادي عبر موقعه الرسمي 25 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار، على أن يلحق بهم الثنائي وسام أبو علي وأليو ديانج خلال الأيام القادمة.

الأهلي يبدأ معسكر المونديال بغياب 11 لاعبًا.. وودية أمام باتشوكا استعدادًا لإنتر ميامي

وغاب عن قائمة المارد الأحمر للمونديال 11 لاعب هم: "رضا سليم، عمر الساعي، كرم فؤاد، أحمد عبدالقادر، كريم نيدفيد، محمد عبدالله، كباكا، عبدالله بستانجي، أحمد عابدين، سمير محمد، حمزة عبدالكريم ومحمد الضاوي كريستو".

ويخوض الأهلي معسكرا قبل منافسات كأس العالم، ويواجه فريق باتشوكا المكسيكي وديا مساء الأحد المقبل.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس.

وينطلق معسكر الأهلي بدءًا من الوصول، وتتخلله إقامة مباراة ودية مساء الاحد المقبل أمام فريق باتشوكا المكسيكي، وذلك استعدادًا لخوض مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.