شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 العديد من الاحداث والاخبار الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365 ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

تعاقد أحمد سيد زيزو مع الزمالك ينتهى اليوم بعد فرمان الجبلاية

ينتهى، اليوم الخميس، تعاقد أحمد سيد زيزو نجم الزمالك مع القلعة البيضاء ليصبح من حقه الانتقال لأى نادٍ آخر بعدما فشلت مساعى الفارس الأبيض لتمديد التعاقد.

الأهلي يُنهي إجراءات التحاق وسام أبو علي ببعثة الفريق في أمريكا

أنهى مسئولو الأهلي إجراءات انضمام الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق للبعثة في ميامي عقب مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة الكويت المقرر لها اليوم ،الخميس، في التصفيات الحاسمة المؤهلة لمونديال 2026 .

طولان يتفق على إقامة أول معسكر لمنتخب مصر الثاني في سبتمبر المقبل

اتفق الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان مع اتحاد الكرة على إقامة أول معسكر للفراعنة في سبتمبر المقبل ضمن خطة الاستعداد المبكر لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025.

منتخب مصر للسيدات يواجه غانا خلال أكتوبر المقبل في فاصلة التأهل لأمم أفريقيا

تلقى منتخب مصر للسيدات لكرة القدم اخطارا لخوض المواجهة الحاسمة أمام نظيره الغاني في شهر أكتوبر المقبل، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات 2024 التي تستضيفها المغرب، يأتي هذا الموعد بناءً على إخطار رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الزمالك فى نهائي كأس مصر

يواجه فريق بيراميدز، بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني، الزمالك في الثامنة والنصف مساء الخميس، في نهائي كأس مصر الذي سيقام على استاد القاهرة.

أوروبا تمنع انتقال فريد الملالى للزمالك

ابتعد الجزائرى فريد الملالى لاعب فريق أنجه الفرنسي السابق، عن الانضمام للزمالك خلال الانتقالات الصيفية، بعد دخول الزمالك في مفاوضات مع اللاعب خلال الفترة الماضية.

نور الشربيني تتأهل لربع نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش وهزيمة 6 مصريين

تأهلت البطلة المصرية نور الشربيني إلى الدور ربع النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة برمنجهام الإنجليزية خلال الفترة بين 31 مايو وحتى الثامن من يونيو، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 280 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.