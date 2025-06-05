شكرا لقرائتكم خبر عن ماييلى الغائب الوحيد فى صفوف بيراميدز أمام الزمالك بنهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف استاد القاهرة مواجهة نهائى كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز فى الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة.

ويغيب عن بيراميدز أمام الزمالك المهاجم الكونجولى فيستون ماييلى بعد انضمامه لمنتخب بلاده أمام مالى ومدغشقر الوديتين.

ماييلى هداف فريقه هذا الموسم بعدما تمكن من تسجيل 18 هدفا وصناعة هدفين فى 38 مباراة بقميص بيراميدز.

ويملك بيراميدز فى صفوفه 3 أوراق رابحة هى محمد الشيبي الظهير الأيمن للفريق والذى يتواجد ضمن الأكثر صناعة للأهداف في الدوري المصري الموسم المنقضي بـ7 مساهمات، بالإضافة إلى تسجيله 3 أهداف.

كما يعد إبراهيم عادل الهداف الثاني لفريقه هذا الموسم بـ15 هدفا في كل البطولات، ويتقاسم هداف فريقه في الدوري مناصفة مع فيستون ماييلي بـ8 أهداف.

كما أنه الأكثر مساهمة للأهداف مع فريقه هذا الموسم في كافة البطولات بـ27 هدفا (سجل 15، وصنع 12)

ويعوض ماييلي في الهجوم، بديله مروان حمدي الذي ساهم في 13 هدفا خلال 35 مباراة خاضها هذا الموسم.

ويقود محمود بسيوني المباراة كحكم ساحة ويعاونه كل من سامي هلهل ويوسف البساطي، بينما يتواجد محمد يوسف كحكم رابع.

وأدار بسيوني مباراة الفريقين في الدور الأول والتي انتهت بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويدخل بيراميدز المباراة من أجل الدفاع عن لقب الموسم الماضي ، وكان الزمالك قد سبق له التتويج بلقب كأس مصر 28 مرة أخرهم منذ عام 2021.

وتنقل قناة أون سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.