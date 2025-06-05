شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات جمعت الزمالك وبيراميدز فى كأس مصر قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مباراة نهائي كأس مصر فى الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، وذلك حين يلتقي مع نظيره بيراميدز علي ستاد القاهرة الدولي، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين.

وعلى صعيد مواجهات الفريقين في بطولة الكأس، نجد أن الزمالك لعب ضد بيراميدز، في 3 مناسبات سابقة. اللقاء الأول بين الفريقين كان في نهائي البطولة لموسم 2018-2019، وحقق فريق الزمالك اللقب بالفوز بثلاثية دون رد.

اللقاء الثاني بين الفريقين أقيم لحساب الدور نصف النهائي لموسم 2021-22، وخسر الزمالك حينها فرصة الصود للنهائي بالخسارة 5-4 بركلات الترجيح.

اللقاء الثالث بين الفريقين لعب في إطار مواجهات الدور نصف النهائي لموسم 2022-23، وانتصر الزمالك بركلات الترجيح 7-6. ويعد بيراميدز آخر المتوجين بالبطولة، حيث انتصر على زد في المشهد النهائي.

ويقود محمود بسيوني المباراة كحكم ساحة ويعاونه كل من سامي هلهل ويوسف البساطي، بينما يتواجد محمد يوسف كحكم رابع.

وأدار بسيوني مباراة الفريقين في الدور الأول والتي انتهت بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويدخل بيراميدز المباراة من أجل الدفاع عن لقب الموسم الماضي ، وكان الزمالك قد سبق له التتويج بلقب كأس مصر 28 مرة أخرهم منذ عام 2021.

تنقل قناة أون سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.