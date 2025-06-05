شكرا لقرائتكم خبر عن 10 لاعبين بقيادة زيزو والجفالى يغيبون عن الزمالك أمام بيراميدز الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق كرة القدم الأول بـ نادى الزمالك نظيره بيراميدز فى الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس فى نهائى كأس مصر للموسم الكروى الجارى 2024/2025، على استاد القاهرة الدولى.

ويغيب عن الزمالك فى مباراة الليلة كل من أحمد فتوح، حمزة المثلوثى، أحمد الجفالى ومحمد عبد الشافى، للإصابة، وزيزو ومهاب ياسر، حازم أسامة، أحمد رفاعى، محمد عاطف وأحمد حسام لأسباب فنية.

نهائي كأس مصر بقيادة بسيوني.. الزمالك يبحث عن اللقب الـ29

ويقود محمود بسيونى المباراة كحكم ساحة ويعاونه كل من سامى هلهل ويوسف البساطى، بينما يتواجد محمد يوسف كحكم رابع.

وأدار بسيونى مباراة الفريقين فى الدور الأول والتى انتهت بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويدخل بيراميدز المباراة من أجل الدفاع عن لقب الموسم الماضى، وكان الزمالك قد سبق له التتويج بلقب كأس مصر 28 مرة أخرهم منذ عام 2021.

وتنقل قناة أون سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.