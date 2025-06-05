دورة كوينز: انسحاب أوساكا وبيغولا

الرياص - اسماء السيد - لندن : انسحبت اليابانية ناومي أوساكا حاملة لقب أربع بطولات كبرى والأميركية جيسيكا بيغولا المصنفة ثالثة عالميا، من دورة كوينز الإنكليزية الدولية (500 نقطة) لكرة المضرب التحضيرية لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

وكان من المقرر أن تكون بيغولا، وصيفة بطولة الولايات المتحدة العام الماضي، أعلى المصنفات في الدورة لكنها انسحبت الخميس إلى جانب أوساكا المصنفة 49 عالميا.

وتنطلق الدورة التحضيرية لويمبلدون الإثنين، مع عودة اللاعبات إلى نادي كوينز للمرة الأولى منذ 52 عاما.

وكانت بيغولا ودّعت بطولة رولان غاروس الفرنسية من الدور الرابع أمام الفرنسية لويس بواسون المشاركة ببطاقة دعوة، ونشرت الأربعاء صورا على حسابها في إنستغرام توثق الإساءات التي تلقتها عبر مواقع التواصل بعد هذه الخسارة المفاجئة.

أما أوساكا الفائزة ببطولتي أستراليا والولايات المتحدة مرتين، فتلقت بطاقة دعوة من منظمي الدورة الإنكليزية، لكنها عبّرت الأسبوع الماضي عن استيائها من مستواها بعد خروجها المبكر من بطولة فرنسا على يد الإسبانية باولا بادوسا.

وأكد منظمو الدورة عبر الحساب الرسمي على منصة "أكس" انسحاب اللاعبتين.

ويُعد غياب هاتين النجمتين ضربة قوية لمنظمي الدورة، بعد أن أضيفت هذا العام منافسات السيدات لأول مرة منذ عام 1973، حين كانت الدورة مقتصرة على الرجال فقط.

وتُقام منافسات الرجال في نادي كوينز بعد أسبوع من نهاية منافسات السيدات في غرب لندن.

ومن المقرر أن تشارك في الدورة بطلات ويمبلدون السابقات، الكازاخستانية إيلينا ريباكينا والتشيكية بترا كفيتوفا التي عادت مؤخرا من إجازة الأمومة، إلى جانب مواطنتها حاملة لقب ويمبلدون الحالية باربورا كرايتشيكوفا.