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الامارات | وليد عبيد مدرباً لفريق حتا

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محمد فاضل - دبي 0 تبليغ

  • الامارات | وليد عبيد مدرباً لفريق حتا 1/2
  • الامارات | وليد عبيد مدرباً لفريق حتا 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي حتا عن التعاقد مع المدرب وليد عبيد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل 2025-2026، ضمن دوري الدرجة الأولى، مقدمًا الشكر للمدرب السابق محمد الجالبوت، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمه النادي بحضور رئيس شركة كرة القدم جمعة سعيد الكعبي، والمدير التنفيذي علي عبدالله البدواوي، وعدد من القيادات في النادي.

وأكد رئيس شركة كرة القدم أن الهدف في الموسم المقبل هو بناء فريق قادر على الصعود إلى دوري المحترفين والبقاء فيه.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي أنه سيتم تقديم كل الدعم للمدرب لتحقيق الطموحات، والمتمثلة في الصعود والفوز بالمركز الأول.

بدوره، قال وليد عبيد إن نادي حتا يتمتع بتاريخ مميز في الصعود إلى دوري المحترفين، وسيستثمر كل الخبرات المتاحة لتحقيق هذا الهدف.

 

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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