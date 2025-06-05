الامارات | تصفيات مونديال 2026.. ضربة جديدة لإيطاليا بإصابة كين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقت إيطاليا ضربة جديدة بإصابة المهاجم مويس كين وغيابه عن مواجهتي النروج ومولدافيا في 6 و9 يونيو في مستهل مشوارها ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026، وفقا لما أعلن الاتحاد المحلي لكرة القدم الخميس.

وأوضح الاتحاد «مويس كين غير متاح للمباراتين المقبلتين بسبب شد عضلي في الفخذ الأيمن ظهر خلال تدريب الأربعاء»، مضيفا «غادر كين المعسكر من أجل العودة إلى ناديه وتحديد بروتوكول العلاج المناسب».

وقدّم كين (25 عاما) أفضل مواسمه بألوان فيورنتينا بعد انتقاله إليه قادما من يوفنتوس، حيث أنهى الموسم في المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بـ19 هدفا.

ولم يُشر الاتحاد الإيطالي إلى ما إذا كان سيستبدل كين (7 أهداف في 21 مباراة دولية) في القائمة التي من المفترض أن تسافر الخميس إلى أوسلو.

وسبق أن تلقت قائمة المدرب لوتشانو سباليتي ضربتين بحرمانها من خدمات أليساندرو بونجورنو للإصابة وفرانتشيسكو أتشيربي الذي رفض الانضمام للمنتخب لأسباب شخصية.

ويعيش سباليتي تحت ضغط كبير في بداية مشوار المنتخب في المجموعة التاسعة ضد النروج ونجومها إرلينغ هالاند ومارتن أوديغارد وألكسندر سورلوث، بسبب فشل التأهل إلى النسختين الماضيتين.

ونتيجة انشغالها بمباراتيها في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية ضد ألمانيا (خسرت ذهابا على أرضها 1-2 وخرجت لتعادلها إيابا 3-3)، غابت إيطاليا عن الجولتين الأوليين من منافسات المجموعة التي تتصدرها النروج بست نقاط بعد فوزها بمباراتيها ضد مولدافيا (5-0) وإسرائيل (4-2)، أمام الأخيرة وإستونيا (3 نقاط لكل منهما).