الامارات | موعد مباراة الأردن وعُمان في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد منتخب عمان لاستضافة منتخب الأردن في مباراة حاسمة ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وسط ترقب جماهيري كبير من كلا الطرفين، في ظل المنافسة الشديدة على بطاقات التأهل المباشر عن المجموعة الثانية.

موعد مباراة عمان ضد الأردن

تُقام مباراة عمان والأردن اليوم الخميس، على أرضية ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في العاصمة العُمانية مسقط.

التوقيت:

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت أبوظبي والساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وعمّان والدوحة والقاهرة

القنوات الناقلة لمباراة عمان والأردن بث مباشر

يمكن متابعة اللقاء المرتقب عبر قناة:

beIN Sports HD 2

كما تتوفر تغطية مباشرة ونقل حي للمباراة عبر عدد من المواقع الإخبارية والرياضية، أبرزها موقع صحيفة "الإمارات اليوم".

سجل المواجهات بين الأردن وعُمان

لم يتمكن منتخب عُمان من الفوز على نظيره منتخب الأردن في آخر 5 مباريات جمعت بينهما، حيث انتهت 3 مواجهات بالتعادل، بينما فاز الأردن في مناسبتين، كان آخرها الفوز الكبير بنتيجة 4-0 في لقاء أكتوبر الماضي.

ترتيب المجموعة الثانية قبل الجولة التاسعة

كوريا الجنوبية – 16 نقطة

الأردن – 13 نقطة

العراق – 12 نقطة

عمان – 10 نقاط

فلسطين – 6 نقاط

الكويت – 5 نقاط

حسابات التأهل: لا بديل عن الفوز للأردن وعمان

يحتاج منتخب الأردن إلى الفوز على عمان مع تعثر العراق أمام كوريا الجنوبية لضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم 2026.

من جانبه، يدخل منتخب عمان المواجهة تحت شعار "لا بديل عن الفوز" من أجل البقاء في دائرة المنافسة على بطاقة التأهل التاريخي للمرة الأولى في تاريخه.

فرص المنتخبات الأخرى

في حال تعادل كوريا الجنوبية مع العراق، ستحسم تأهلها رسمياً إلى النهائيات للمرة الحادية عشرة على التوالي، ما يؤكد مكانتها كواحدة من أكثر المنتخبات الآسيوية استقراراً في بطولات كأس العالم.

نظام التأهل إلى كأس العالم 2026 – آسيا

يتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الثلاث في المرحلة الثالثة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم.

المنتخبات صاحبة المركزين الثالث والرابع تتجه إلى المرحلة الرابعة لخوض مباريات إضافية بحثاً عن مقعدين إضافيين.

المنتخبات صاحبة المركزين الخامس والسادس تودّع التصفيات