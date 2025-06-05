الامارات | موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يترقّب عشّاق كرة القدم الآسيوية موعد المباراة المرتقبة بين منتخب العراق ومنتخب كوريا الجنوبية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتشهد هذه المواجهة أهمية كبرى لكلا المنتخبين، في ظل الصراع المحتدم على بطاقات التأهل المباشر عن المجموعة الثانية.

موعد مباراة العراق ضد كوريا الجنوبية

تُقام مباراة العراق وكوريا الجنوبية اليوم الخميس على أرضية ملعب البصرة الدولي في العراق.

التوقيت: الساعة 9:15 مساءً بتوقيت بغداد ومكة المكرمة والدوحة والقاهرة والساعة 10:15 بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة لمباراة العراق وكوريا الجنوبية بث مباشر

يمكن متابعة المباراة عبر قناة:

beIN Sports HD 2 (الناقلة الحصرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا).

كما ستُوفّر عدة مواقع رياضية تغطية لحظية للمباراة، منها الموقع الإلكتروني لصحيفة "الإمارات اليوم"

نتيجة مباراة الذهاب بين العراق وكوريا الجنوبية

كانت مباراة الذهاب بين المنتخبين قد أُقيمت في سيول، وانتهت بفوز كوريا الجنوبية بنتيجة 3-2، ما منحها صدارة المجموعة الثانية.

غيابات مؤثرة في صفوف منتخب العراق

يعاني المنتخب العراقي من 5 غيابات بارزة قبل لقاء كوريا الجنوبية، وهم:

أيمن حسين

ريبين سولاقا (بسبب تراكم البطاقات)

مصطفى سعدون

زيدان إقبال

منتظر الماجد (بسبب الإصابة)

ترتيب المجموعة الثانية قبل الجولة التاسعة:



كوريا الجنوبية – 16 نقطة

الأردن – 13 نقطة

العراق – 12 نقطة

عُمان – 10 نقاط

فلسطين – 6 نقاط

الكويت – 5 نقاط

حسابات التأهل: ماذا يحتاج العراق وكوريا الجنوبية؟

يحتاج منتخب كوريا الجنوبية إلى نقطة واحدة فقط لضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم 2026.

أما منتخب العراق، بقيادة مدربه الجديد غراهام أرنولد، فيأمل بالخروج بنقطة على الأقل للحفاظ على حظوظه في التأهل المباشر، خاصة مع ترقبه لنتيجة مباراة الأردن وعُمان.

نظام التأهل في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026

يتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الثلاث في المرحلة الثالثة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم.

المنتخبات التي تحتل المركزين الثالث والرابع تتأهل إلى المرحلة الرابعة لخوض مباريات فاصلة على آخر مقعدين آسيويين.

أصحاب المركزين الخامس والسادس يُقصون من التصفيات.