الامارات | موعد مباراة الإمارات وأوزبكستان والقنوات الناقلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يترقب عشاق الكرة الآسيوية والعربية مباراة نارية تجمع بين منتخب الإمارات ونظيره منتخب أوزبكستان، ضمن الجولة التاسعة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويأمل "الأبيض الإماراتي" في تحقيق الفوز على ملعبه، والاقتراب من المركز الثاني المؤهل مباشرة إلى المونديال، في ظل منافسة قوية مع أوزبكستان وقطر.

ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2026

بعد مرور 8 جولات، جاء ترتيب فرق المجموعة الأولى على النحو التالي:

إيران: 20 نقطة (ضمنت التأهل)

أوزبكستان: 17 نقطة

الإمارات: 13 نقطة

قطر: 10 نقاط

قرغيزستان: 6 نقاط

كوريا الشمالية: نقطتان

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وأوزبكستان

تُذاع مباراة الإمارات ضد أوزبكستان عبر قناتين رئيسيتين تمتلكان حقوق بث التصفيات الآسيوية:

قناة beIN Sports HD 3

قناة الكأس Alkass Eight HD

وتملك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث مباريات التصفيات الآسيوية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما تقدم قناة الكأس القطرية تغطية موازية للمباريات المهمة في التصفيات.

البث المباشر لمباراة الإمارات وأوزبكستان اليوم

يمكن مشاهدة مباراة الإمارات وأوزبكستان بالبث المباشر عبر الإنترنت من خلال وسيلتين رسميتين مدفوعتين:

خدمة beIN CONNECT للمشتركين في باقات بي إن سبورتس.

تطبيق TOD على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

معلقو مباراة الإمارات وأوزبكستان

سيتولى التعليق على المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3 المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي، فيما يعلّق عبر قناة Alkass Eight HD المعلق منتصر الأزهري.

موعد مباراة الإمارات وأوزبكستان في التصفيات

اليوم: الخميس 5 يونيو 2025

الملعب: استاد آل نهيان – أبوظبي

الساعة:

08:00 مساءً بتوقيت أبوظبي

07:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة