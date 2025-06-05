مباراة "أول ستار" للموسم المقبل ستكون بصيغة "الولايات المتحدة ضد العالم"

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : كشف مفوض دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين آدم سيلفر الأربعاء بأن مباراة كل النجوم "أول ستار" السنوية التقليدية ستكون بصيغة "الولايات المتحدة ضد العالم" في 2026.

وتأتي هذه الخطوة بعدما اعتبر اللاعبون الصيغة التي اعتمدت في نسخة هذا العام غير موفقة ولم تحصد نسب المشاهدة المرجوة على التلفزيون الأميركي.

وأقيمت نسخة 2025 بنظام مختلف عن الماضي، إذ لم تكن من مباراة واحدة بين نجوم الشرق والغرب بل تكونت من أربعة فرق (8 لاعبين في كل فريق) اختار لاعبيها شاكيل أونيل وتشارلز باركلي وكيني سميث وأسطورة دوري السيدات كانديس باركر وأجريت بنظام نصف نهائي ومباراة نهائية.

وعندما سُئل سيلفر من قبل قناة "فوكس سبورتس وان" عن صيغة "الولايات المتحدة ضد العالم"، كانت أول كلمة تصدر عنه "نعم"، موضحا "في العام المقبل، وكجزء من اتفاقنا الإعلامي الجديد، ستعود مباراة كل النجوم إلى شبكة أن بي سي، ويصادف أنها ستكون الموسم المقبل في خضم دورة الألعاب الأولمبية الشتوية" المقررة في ميلانو وكورتينا دامبيتسو بين 6 و22 شباط/فبراير، فيما تقام مباراة "أول ستار" على ملعب "إنتويت دوم" الخاص بفريق لوس أنجليس كليبرز في 15 شباط/فبراير.

وتابع "ستُبث المباراة على أن بي سي، وفي نفس اليوم ستكون هناك فعاليات أولمبية شتوية. وبعد مباراة كل النجوم التي ستُقام الآن بعد الظهر بدلا من المساء، ستكون هناك المزيد من الفعاليات الأولمبية"، معتبرا أنه "ليس هناك وقت أفضل من صيغة مباراة بين الولايات المتحدة والعالم".