شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُنهي إجراءات التحاق وسام أبو علي ببعثة الفريق في أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مسئولو الأهلي إجراءات انضمام الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق للبعثة في ميامي عقب مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة الكويت المقرر لها اليوم ،الخميس، في التصفيات الحاسمة المؤهلة لمونديال 2026 .

وإتفقت إدارة القلعة الحمراء مع نظيرتها في منتخب فلسطين على مشاركة وسام في مباراة الكويت الليلة التي ستقام على ملعب جابر الدولي على أن يغيب عن المباراة الثانية لمنتخب فلسطين أمام عمان يوم 19 يونيو الجاري من أجل الالتحاق بمعسكر الأهلي الذي يسبق بطولة كأس العالم للأندية حيث سيخوض الأحمر مباراة ودية أمام باتشوكا المكسيكي يوم 8 الشهر الجاري استعداداً للبطولة العالمية.

ويستهل الأهلي مشاركته فى كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، صاحب الأرض والجمهور، فى افتتاح البطولة التي ستقام فى أمريكا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

وتترقب جماهير الأهلي مواجهة إنتر ميامى كونها تجمع بين المارد الأحمر صاحب التاريخ الكبير فى أفريقيا، وسط رغبة وآمال جماهيره بالفوز على ميسي "البرغوث" ورفاقه، وتعزيز حظوظه مبكرا فى مشوار التأهل إلى الدور التالى من المجموعة الأولى التى يوجد فيها أيضا بالميراس البرازيلى وبورتو البرتغالى.

وتقام مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذى يتسع لـ64 ألف مشجع، تقام فى الساعة 8:00 مساء 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، الرابعة فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025

الأهلي vs إنتر ميامي- (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي vs بالميراس - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.

الأهلي vs بورتو- (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.