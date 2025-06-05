شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. نهائي مُثير لكأس مصر بين "تاريخ" الزمالك و"طموح" بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية فى الثامنة ونصف مساء ،اليوم، الخميس صوب استاد القاهرة الدولى لمتابعة قمة الزمالك وبيراميدز فى نهائي بطولة كأس مصر،فى لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بين الفريقين لرغبة كلاً منهما فى التتويج باللقب،ورفع شعار "ختامها مسك" للموسم الكروي.

وتأهل فريق بيراميدز، لمباراة نهائي كأس مصر بعد الإطاحة بفريق البنك الأهلي في نصف نهائي المسابقة، فيما حجز الزمالك بطاقة العبور للمواجهة النهائية، بالفوز على حساب سيراميكا،ليضرب الثنائى موعداً مهماً اليوم لفض الاشتباك وحسم هوية بطل المسابقة هذا الموسم الذى مازال حائراً بين خبرة الأبيض وطموح الفريق السماوي.

ويبحث الزمالك عن لقب يزين به موسمه، بعد فقدان التتويج بلقب الدوري المصري الذى حسمه الأهلى لصالحه، وإخفاقه في الحفاظ على لقب الكونفدرالية، ولم يصعد لمنصة التتويج إلا في مناسبة وحيدة، كانت بعد اقتناص لقب السوبر الأفريقي على حساب الأهلي في سبتمبر الماضي،ليبقى كأس مصر فرصة أمام الكتيبة البيضاء فى إنقاذ الموسم بالتتويج بلقب محلي يعيد الثقة للجماهير بعد موسم شهد العديد من الإخفاقات.

كما يستهدف أيمن الرمادى ،التتويج باللقب وتثبيت أقدامه داخل القلعة البيضاء،خاصة أن الفوز بكأس مصر سيدون اسمه فى سجلات التاريخ بأحرف من نور،حيث أكد المدرب خلال تصريحات نقلها المركز الإعلامي للنادي أن مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر هي حدث كبير، ومواجهة مهمة جداً للفريق الأبيض.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: محمد صبحي،في خط الدفاع: محمود الونش، محمود بنتنايج، حسام عبد المجيد ، عمر جابر،في خط الوسط: نبيل عماد "دونجا، محمد شحاته، عبدالله السعيد،خط الهجوم: مصطفى شلبي ،ناصر منسي ،ناصر ماهر.

على الجانب الأخر يستهدف فريق بيراميدز،حصد الكأس لإضافة لقب جديد لخزائنه، بعد التتويج المهم ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه على حساب صن داونز الجنوب أفريقي،حيث أغلق اللاعبون والجهاز الفنى ملف التتويج الأفريقي من أجل التركيز على المباراة المهمة والمصيرية أمام الزمالك اليوم الخميس.

ويأمل الفريق السماوي بقيادة مديره الفني بقيادة الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش في استغلال حالة الانسجام داخل الفريق، والاعتماد على كوكبة من اللاعبين الدوليين لحسم المواجهة التاريخية،أمام الزمالك،ويتطلع إلى حصد اللقب الثاني هذا الموسم فى أقل من أسبوع بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة فى التاريخ.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي،خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي،خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه،خط الهجوم: مروان حمدي - أحمد عاطف قطة – إبراهيم عادل.