شكرا لقرائتكم خبر عن طولان يتفق على إقامة أول معسكر لمنتخب مصر الثاني في سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

اتفق الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان مع اتحاد الكرة على إقامة أول معسكر للفراعنة في سبتمبر المقبل ضمن خطة الاستعداد المبكر لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025.

وطلب المدير الفني تقارير فنية وتحليلية مفصّلة عن منتخبات المجموعة الرابعة التي وقع بها "الفراعنة"، والتي تضم كلاً من: الأردن، الإمارات، والفائز من مباراة الكويت وموريتانيا في الدور التمهيدي.



ويهدف طولان من خلال هذه الخطوة إلى الوقوف على نقاط القوة والضعف لدى المنافسين، وتحليل أساليب لعبهم، تمهيدًا لوضع خطة إعداد قوية تضمن الظهور المشرف للمنتخب الوطني في البطولة التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكانت مصر قد قدمت أداءً جيدًا في نسخة 2021 من البطولة، والتي أُقيمت أيضًا في قطر، حيث بلغت نصف النهائي قبل أن تغادر المسابقة بخسارة درامية أمام تونس بهدف عكسي سجله عمرو السولية في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

ويضم الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني في كأس العرب 2025 كلًا من: حلمي طولان مديرًا فنيًا، أحمد حسن مديرًا للمنتخب، ممدوح المحمدي ومحمد نور مدربَين عامَّين، إلى جانب عصام الحضري مدربًا لحراس المرمى.

وتقام النسخة المقبلة من البطولة بمشاركة 16 منتخبًا، من بينها 9 تأهلوا مباشرة وفقًا لتصنيف "فيفا"، وعلى رأسهم الجزائر (حامل اللقب) وقطر (الدولة المستضيفة)، فيما تُستكمل المقاعد السبعة المتبقية عبر التصفيات المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل.