الإسماعيلى يستعيد نادر فرج ومحمد نصر أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

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القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة تامر مصطفى، خدمات الثنائى نادر فرج ومحمد نصر أمام سيراميكا في إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر المقرر لها الأحد المقبل.

وغابا الثنائى نادر فرج ومحمد نصر عن الإسماعيلى أمام سيراميكا في مباراة الذهاب أمس، للإيقاف بعد حصولهما على الإنذار الثالث في مواجهة الإسماعيلى الأخيرة أمام غزل المحلة في الدورى.

والتقط فريق الإسماعيلى أنفاسه بعد إسدال الستار على مسابقة الدورى وإلغاء الهبوط فى الموسم الجارى، خاصة بعدما تراجع الفريق الأصفر إلى المركز الثامن وقبل الأخير بمجموعة المنافسة على البقاء برصيد 23 نقطة.

وحسم الإسماعيلى تأهله لنصف نهائى كأس عاصمة مصر بعد الفوز على طلائع الجيش فى ربع النهائى بنتيجة 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية، حيث كانت مباراتى الذهاب والإياب انتهت بنفس النتيجة بالتعادل السلبى بين الفريقين.